African Digital Summit : Mounir Jazouli révèle les détails de la 4è édition

La quatrième édition de l’African Digital Summit (ADS) se tiendra les 22 et 23 février à l’Hôtel Hyatt Regency à Casablanca, indique dans un communiqué le Groupement des annonceurs du Maroc (GAM), organisateur de l’évènement. Plus de 1 300 professionnels du digital et une quarantaine de speakers de haut niveau originaires d’une vingtaine de pays d’Afrique et d’ailleurs sont attendus à cette manifestation continentale.

Celle-ci regroupe chaque année à Casablanca les annonceurs, les professionnels du marketing et du digital, les éditeurs, les médias et les agences d’Afrique et des autres continents.

L’édition de cette année connaîtra l’ouverture aux dernières technologies AdTech et MarTech, la mise en place d’une démarche d’open innovation ainsi que le lancement d’une web TV dédiée au digital sur le continent, «African Digital TV». L’objectif, entre autres, est d’exploiter et valoriser les heures de contenu vidéo cumulées durant les 3 premières éditions de l’ADS, mais également les différentes rencontres et initiatives du GAM liées au digital. Il s’agit aussi de faire vivre l’événement annuel dans le temps et en dehors de son lieu physique, et le rendre accessible au plus grand nombre de professionnels et au grand public.

L’African Digital Summit constitue une occasion pour les marketeurs et publicitaires de découvrir les tendances du digital et d’identifier les évolutions numériques futures pour réussir leur transformation et mieux piloter leurs stratégies marketing. L’évènement est également une opportunité pour améliorer les relations entre les différents acteurs, initier des projets innovants porteurs de valeur ajoutée pour l’ensemble des parties prenantes, et contribuer au développement des écosystèmes du digital et de l’économie numérique en Afrique.