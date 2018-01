Geert Wilders : «Nous vivons aux Pays-Bas, pas au Maroc»

Une centaine d’activistes d’extrême-droite se sont réunis sur la place principale de Rotterdam Central station, ce samedi 20 janvier, pour protester contre ce qu’ils appellent «discrimination envers des citoyens néerlandais ordinaires» en faveur de l’immigration et des musulmans, indique l’Agence France Presse (AFP).

Près de 700 supporters de l’extrême-droite protestent à l'approche des futures élections en mars, que les partis politiques néerlandais ont commencé à préparer. Les polémiques concernant l’immigration et l’intégration.

«Les Pays-Bas sont notre pays, pas celui de Mark Rutte (premier ministre néerlandais, ndr)», a déclaré Geert Wilders qui a mené la manifestation face aux protestataires. Et d’ajouter :

«Nous vivons ici, pas au Maroc, nous ne vivons pas en Turquie ou en Arabie saoudite, mais à Rotterdam aux Pays-Bas.»

«Ici c’est les lois qui comptent. Je veux dire que la Hollande n’est pas un pays musulman, êtes-vous d’accord ?», a conclu l’homme politique néerlandais avant d’être applaudi avec ferveur.

Ce dernier a quitté la manifestation peu après pour des raisons de sécurité, quand son véhicule a été entouré par beaucoup de supporters et de journalistes.

Beaucoup de manifestants ont brandi des slogans avec écrit dessus «Stop à l’islamisation en Europe» et «Gardons la culture néerlandaises, ses traditions, ses normes et ses valeurs». La police présente en force, continue l’AFP, a formé un cordon de sécurité entre les manifestants d’extrême droite et une poignée d'opposants anti-racistes.