Oujda : Une mosquée ouvre une salle de sport réservée aux femmes

C’est une première au Maroc : une mosquée de la ville d’Oujda vient d’ouvrir une partie de ses dépendances pour accueillir une salle de gymnastique exclusivement réservée aux femmes, a indiqué hier à l’agence Efe le président du Conseil local des oulémas d’Oujda, Mustafa Benhamza.

Il s’agit de la mosquée Moulay Ismail, dans le centre-ville, a indiqué le responsable. La salle dispose d’une superficie de 600 mètres carrés et sera dédiée à l’organisation d’activités sportives pour les fonctionnaires religieuses, les épouses et les filles des imams, ainsi que pour les habitantes du quartier.

«Il y a beaucoup de femmes qui, pour des raisons médicales, ont besoin de faire de l’exercice physique mais elles ne trouvent pas d’endroits adéquats. Nous avons donc mis à leur disposition cet espace pour qu’elles puissent faire du sport, le tout pour un prix symbolique», a déclaré Mustafa Benhamza. Cette initiative a été lancée dans le cadre d’une collaboration entre les délégations locales de la Jeunesse et des sports et des Habous et des affaires islamiques.

Dimanche à la mi-journée, plus de 50 femmes s’étaient déjà inscrites. Les entraînements seront assurés par deux professeurs proposés par le ministère de la Jeunesse et des sports.

Mustafa Benhamza, également professeur d’université de théologie islamique, estime que cette initiative s’inscrit parfaitement dans le rôle essentiel des mosquées, rappelant que le prophète Mohamed donnait déjà l’exemple à son époque en autorisant les femmes à pratiquer des activités sportives.

Le président du Conseil local des oulémas d’Oujda n’écarte pas l’idée que cette initiative soit étendue à d’autres mosquées de la région de l’Oriental, ainsi qu’à tout le pays.