Des lycéennes marocaines primées par «DigiGirlz National Camp»

Des lycéennes marocaines ont été primées, lundi à Rabat, dans le cadre du programme «DigiGirlz», une initiative destinée à informer et former les jeunes filles, âgées entre 15 et 18 ans sur les opportunités professionnelles dans le domaine des technologies de l'information.

Le 1er prix a été attribué à deux filles du Lycée Omar Al Khayam (Rabat) pour leur projet «Masroufi», une application mobile permettant de gérer le budget financier des usagers désirant voyager à travers l'Afrique, tandis que le 2ème prix est revenu au projet «Fun learning».

Le 3ème prix a été décerné à deux lycéennes de la ville de Tata pour leur projet «Akka», un site électronique permettant aux jeunes de la ville de développer leurs compétences et trouver de l'emploi.

A cette occasion, la coordinatrice du programme DigiGirlz Morocco-Association Anoual, Safaa Ouchen, a mis en avant l'importance de cette initiative qui a «pour objectif d’encourager l’enseignement des technologies de l’information et mettre en avant les compétences féminines dans le domaine de la technologie».

«Nous sommes à la fois ravis et émus que le programme DigiGirlz puisse contribuer à ce que de simples idées deviennent des projets structurés», a indiqué Safaa Ouchen.

DigiGirlz est un programme mondial initié par Microsoft dans différents pays à travers le monde. Coordonné par l'Association Anoual et l'Ambassade des Etats-Unis au Maroc, il a profité à plus de 180 jeunes filles originaires de plusieurs régions du royaume.