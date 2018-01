Chronique du Dr Lahna : Du secourisme pour les Rohingyas

Comment aider efficacement les Rohingyas sur le plan médical ? Tel était et est toujours ma préoccupation pour cette population meurtrie. Parce que lorsque l’on souhaite vraiment aider, on cherche une action efficiente et sur le long terme. On peut toujours partir en mission quelques jours pour soigner ou même opérer quelques patients, mais quand le besoin est énorme et la plaie béante, il faut essayer, autant que faire se peut, d’apporter la réponse la plus globale possible et pour le plus grand nombre.

Je suis revenu après mon séjour dans les camps du Bangladesh avec deux idées : l’une nécessaire mais difficile à réaliser, c’est celle de mettre en place un hôpital mère-enfant afin de permettre les accouchements de femmes dans la dignité et la sécurité et sauver ainsi des nouveau-nés qui pourraient avoir des difficultés à partir dans la vie. La deuxième idée, plus facile à mettre en œuvre et efficiente pour les Rohingyas, est de faire de jeunes femmes et de jeunes hommes des secouristes ou travailleurs sanitaires. Avec un programme simple et efficace, on donnera aux Rohingyas les moyens de se prendre en charge eux-mêmes, comme ce que l’on a pu faire pour des centaines de secouristes syriens victimes de la guerre et de dizaines d’habitants des zones enclavés.

De l'importance de passer à l’action et investir dans l’humain

Dans le camp, il n’y a que deux hôpitaux dont un bloc opératoire fonctionnel, et plus de 150 unités de soin, mais dont seulement une quarantaine sont efficaces et une trentaine qui peuvent assurer des accouchements. La plupart de ces structures qui fonctionnement avec du personnel de Bangladesh ou des Occidentaux se vident vers le milieu de l’après-midi, laissant les Rohingyas sans couverture médicale. C’est pour cela que la plupart des accouchements se font encore dans les abris de fortune, avec toutes les complications possibles.

Passer à l’action et investir dans l’humain est ma conception du don et du partage, celui du transfert du savoir et des compétences. Alors si vous souhaitez vous joindre à nous pour donner un peu de votre temps et former les Rohingyas ou soutenir financièrement ceux et celles qui vont partir pour cet apprentissage de secourisme et soins d’urgence, vous êtes les bienvenus. D’ailleurs, vous connaissez tous la formule : Ne me donnes pas un poisson tous les jours, mais apprends-moi à pêcher.