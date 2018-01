CAN de Handball 2018 : le Maroc affrontera le Gabon en quarts de finale

La sélection du Maroc de Handball affrontera le Gabon en quarts de finale de la 23ème Coupe d'Afrique des Nations de Handball séniors hommes (Gabon 2018), mercredi, au palais des sports de Libreville.

Lors du dernier match du groupe A, le Gabon et le Cameroun se sont neutralisés (29-29), lundi. Avec ce nul, le Gabon a fini 2ème du groupe avec 5 points après deux victoires contre le Congo (27-22) et l’Algérie (26-25) et une défaite face à la Tunisie (15-27).

Dans le groupe A, la Tunisie a fini en tête avec 7 points, suivie du Gabon (5 points), l’Algérie (5 points) et le Congo (2 points).

Le Gabon et l’Algérie ont terminé la phase de groupe à égalité de points mais la confrontation directe entre les deux équipes est favorable au pays hôte. L'équipe du Maroc qui s’est classée troisième du Groupe B avec 4 points, a poinçonné son ticket après deux défaites face à l’Egypte (28-33) et l’Angola (21-32) et deux victoires face à la République démocratique du Congo (RDC) (33-28) et le Nigeria (24-23).

Dans le groupe B, l’Egypte a terminé en tête avec 8 points, suivie de l’Angola (6 points), le Maroc (4 points) et la RDC (2 points).

Les trois premières équipes de la compétition se qualifieront au championnat du Monde 2019 co-organisé par l’Allemagne et le Danemark.