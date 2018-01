Le roi retoque un décret sur la vente de matériel militaire d’occasion

Le roi Mohammed VI a rejeté, hier en conseil des ministres, le décret ministériel n° 2.17.808 rédigé par le ministère délégué chargé de l’Administration de la défense nationale.

Adopté mi-janvier par le cabinet El Othmani, le texte prévoyait des rémunérations pour des services offerts par l’Etablissement central de gestion et de stockage des matériels (ECGSM) relevant des services des services d’Abdellatif Loudiyi.

Le décret aurait permis à l’ECGSM de «mettre en vente des matériels et des matières utilisés par les Forces Armées Royales après leur expiration, conformément à des procédures simplifiées respectant les mesures de sécurité et de confidentialité, sans avoir recours à leur tri et découpage afin de minimiser ainsi les coûts», indiquait à la presse Mustapha El Khalfi, ministre des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, à l’issue du conseil du gouvernement du 12 janvier.

Des arguments dont le roi n’a pas été convaincu, décidant ainsi «de ne pas approuver le projet» a souligné hier le porte-parole dans une déclaration à la presse.

En sa qualité de chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales, Mohammed VI a considéré que «la mise en circulation de matériels militaires d’occasion à l’intérieur du territoire national pourrait porter atteinte à l’intégrité et à la sécurité des citoyens» et qu’il fallait «éviter les effets négatifs ayant marqué des expériences similaires dans d’autres pays», a souligné Abdelhak Lamrini.