CSEFRS : Construire l’école de l’équité pour participer au modèle de développement marocain

Le Conseil Supérieur de l'Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS), a tenu aujourd’hui, à Rabat, une conférence de presse pour présenter les résultats de sa 13ème session. Différents rapports ont été présentés aux médias présents sur l’évolution du système de l’éducation, les failles et les perspectives.

Abdellatif Moudni, Secrétaire général du Conseil Supérieur de l'Education, de la formation et de la recherche scientifique a déclaré à Yabiladi que plusieurs rapports ont été présentés lors de la 13ème session, le plus notable étant celui qui porte sur «la participation du Conseil dans le modèle de développement du Maroc, faisant suite au discours royal» du 13 octobre dernier. Le Conseil insiste sur le fait de «construire "l’école de l’équité" et qu’elle devienne une priorité dans ce projet de développement», ajoute le responsable du Conseil supérieur de l’Education.

Le rapport présenté aujourd’hui par Rahma Bourqia, directrice de l'Instance nationale d'évaluation donne matière pour «analyser les différences sociales plus généralement au niveau scolaire ainsi que leur impact sur le modèle de développement». Ces différences ont d’ailleurs un coût «social avec l’abandon scolaire et ses répercussions, au niveau économique, mais aussi au niveau des classement du royaume dans les Indices de développement humain», ajoute la directrice de l’Instance nationale d’évaluation.

Rendre l'école obligatoire pour les personnes âgées de 4 à 15 ans

La lutte contre l’analphabétisme est primordiale, mais aussi «de rendre l’école obligatoire pour les personnes âgées de 4 à 15 ans, et fournir un effort envers les enfants qui vivent dans le milieu rural, les enfants en situation d’handicap et ceux victimes des rues», déclare Rahla Bourqia en citant le rapport. Parmi les recommandations du Conseil figure aussi de «généraliser et améliorer le soutien social au niveau des zones rurales, au niveau des institutions à faible rendement et viser à ne plus discriminer mais avoir un regard positif».

Le rapport souligne aussi l’importance de la complémentarité entre les autorités locales, les collectivités territoriales, le secteur privé et les acteurs associatifs pour construire une unité sociale et territoriale.

Selon Abdellatif Moudni, «le deuxième rapport porte sur le renforcement des métiers de formation et de recherche, pour émettre des propositions pour améliorer la qualité des acteurs éducatifs, que ce soit les professeurs, chercheurs, ou enseignants, ou inspecteurs, etc». L’objectif étant de pousser vers le meilleurs ces métiers.

La vision stratégique 2015-2030 a pour des objectifs multiples, «la non-discrimination envers le milieu rural, envers les enfants en situation d’handicap», mais aussi s’intéresser à «la gouvernance du système et l’amélioration de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique et l’enseignement religieux».