Affaire du sauropode : Le ministère de l’Energie conteste l'évaluation du Mexique

Le ministère de l’Energie, des mines et du développement durable a remis en question la source et la valeur patrimoniale d'échantillon de fossile dont la vente aux enchères est prévue au Mexique, et qui pourrait être de l’espèce Atlasaurus Imelakei de la région d’Azilal.

Les journaux en ligne ont rapporté que cette vente aux enchères, prévue au siège de Casa Morton à Lomas de Chapultepec, au Mexique, porte sur une partie de la queue du dinosaure Atlasaurio. Selon la maison de service évaluation d’antiquités Morton, elle pourrait être de l’espèce Atlasaurus Imelakei de la région d’Azilal.

Cette remise en question est basée sur une enquête menée par des spécialistes en paléontologie marocaine qui ont affirmé que si les vertèbres proviendraient réellement du Maroc, comme l’avance la galerie de vente, cette queue de sauropode serait restaurée à partir d’un assemblage de vertèbres trouvées isolées, n’émanant pas de la même espèce et assemblées par un marchand, indique le ministère dans un communiqué.

Si ces fragments avaient été le résultat d’une fouille de scientifiques, un plan de fouille aurait dû être associé au spécimen vendu, fait savoir le communiqué, faisant savoir qu'officiellement, il n’y a pas eu de fouilles dans l’Atlas depuis la découverte, par des équipes marocaines et internationales, de ce grand sauropode en 1979 et baptisé «Atlasaurus Imelakie».

Quant à l’origine du spécimen mis en vente, il y a lieu de signaler qu’aucune découverte de queue complète de sauropode n’a jamais été faite au Maroc, et le fait qu’Atlasaurus soit le grand-père de tous les sauropodes donne un vernis commercial supplémentaire. De plus, l’année 1999 correspond à l’année de la publication officielle de la révision du nom d’Atlasaurus par M. Michel Monbarant, et non pas de l’année de sa découverte.