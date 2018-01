Boxe : Bilel Jkitou devient champion d’Afrique, son frère Rachid remporte son 27e combat

Le boxeur marocain Bilel Jkitou, 25 ans, a remporté haut la main, samedi 20 janvier à domicile, à Laâyoune, le titre de champion d’Afrique ABU laissé vacant, dans la catégorie des poids moyens (moins de 73 kg), rapporte Le Courrier de l’Atlas.

«La victoire de mon frère Rachid qui a combattu juste avant moi m’a donné de la force», a-t-il déclaré. «Plus les rounds avançaient, plus je me sentais à l’aise.»

Rachid Jkitou a en effet gagné son 27ème combat professionnel, a-t-il indiqué sur son compte Instagram.

«Bilel a suivi les consignes, s’est réjoui son coach Eric Tormos. Un bon travail de sape qui a fini par payer. Mais rien n’est dû au hasard», rappelle l’ancien entraîneur de l’équipe de France, coach depuis de nombreuses années du club du Red Star de Saint-Ouen, où s’entraîne le boxeur. «Pendant six semaines, deux fois par jour, je me suis entraîné durement», abonde ce dernier. «La préparation est différente quand on dispute douze rounds. J’ai également fait pas mal de sparring, avec des boxeurs qui avaient le même profil que mon adversaire.»

Bilel Jkitou, dont la famille est originaire de Khenifra et de Fès, a grandi en banlieue parisienne, à Nanterre, où il vit toujours. Son prochain combat aura lieu en mars en France ; pas pour décrocher un titre, mais pour «préparer d’autres échéances», précise Eric Tormos.