Choumicha partage ses expériences culinaires avec la chaîne américaine CNN

La chaîne de télévision américaine CNN a consacré un reportage à Choumicha, à travers son programme «African Voices». Elle y aborde notamment son parcours, son émission «Ch'hiwate Choumicha» ainsi que les ateliers de cuisine que l'animatrice propose.

«Pour moi, la cuisine est synonyme de partage ; partager son savoir-faire, sa joie de vivre, les plats que l'on a préparés avec amour. Dès que je commence à cuisiner, j'ai l'impression que tout autour de moi s'arrête. La seule chose qui m'importe alors, c'est ce que je suis en train de faire», confie Choumicha à CNN.

La cuisinière insiste sur l'importance de faire découvrir au monde la diversité de la cuisine marocaine : «Pourquoi c'est important ? Parce qu'on a souvent tendance à réduire la cuisine marocaine au couscous. Or, elle est en réalité très riche et ne peut être réduite à quatre ou cinq plats.» Sur le couscous, l'animatrice convient toutefois qu'il existe autant de recettes qu'il y a de familles et de régions.

A la chaîne américaine, Choumicha confie également ses souvenirs d'enfance, sa madeleine de Proust :

«J'ai grandi avec ma grand-mère. C'était la meilleure cuisinière de toute la famille ! (...) Les souvenirs heureux de mon enfance sont liés aux plats marocains.»

Et d'ajouter : «A 18 ans, je me suis lancée dans des études de marketing et de communication. J'ai tellement aimé que j'ai commencé à travailler pour une société qui produisait la plupart des émissions culinaires à la télévision marocaine. Un jour, j'ai été conviée à participer à l'une d'entre elles et j'ai proposé de cuisiner moi-même. (...) C'est comme ça que tout a commencé.»

Enfin, elle a indiqué à CNN qu'elle animera une émission culinaire à l'occasion du Ramadan sur une chaîne de télévision arabe. Elle travaille également à la rédaction d'un livre de cuisine en néerlandais.