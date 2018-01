L’agence Avant-Scène annonce le lancement de sa filiale à Casablanca

La fondatrice du groupe, Myriam Abikzer et l'humoriste franco-marocain, Jamel Debbouze. Avant-Scène

L’agence Avant-Scène a officialisé vendredi le lancement de sa filiale Conseil et Média «109» à Casablanca, indique-t-elle dans un communiqué.

«Cet élargissement des périmètres d’expertise de l’Agence Avant-Scène a pour objectif de la positionner en tant que groupe de Communication Globale, offrant un accompagnement stratégique 360° à ses clients nationaux et internationaux», précise-t-elle.

«A la demande croissante de nos clients, nous avons décidé de nous développer et d’ouvrir une entité dédiée au Conseil et aux Médias pour mieux accompagner les stratégies de croissance de nos clients dans le Royaume et à l’international», a annoncé la fondatrice du groupe, Myriam Abikzer. «Avant-Scène s’appuie sur une équipe d’experts métiers solide pour répondre au mieux à la demande de ses clients.»

Avant-Scène est une agence conseil en communication créée en 2003 par Myriam Abikzer et l'humoriste franco-marocain Jamel Debbouze, avec une présence nationale à Rabat, Casablanca et Marrakech.