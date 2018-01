France : Mobilisation des clients d'une supérette halal condamnée à fermer

Les clients de la supérette halal Good Price à Colombes (Hauts-de-Seine), condamnée à la fermeture car accusée de communautarisme, se sont mobilisés ce samedi matin contre cette décision, indique Le Parisien.

«Où va-t-on aller si ça ferme ?, s’inquiète Nadia, installée dans le quartier depuis 40 ans. C’est pratique, on trouve ce dont on a besoin et c’est moins cher qu’ailleurs.