Transport maritime : Face à la concurrence espagnole, AML revoit sa stratégie

Changement de cap pour Africa Morocco Link. La compagnie maritime AML, issue d’une alliance entre BMCE Bank of Africa et le groupe grec Attica, envisage d'activer de nouvelles lignes maritimes, principalement à destination de l’Espagne, la France et l’Italie, a indiqué à Médias 24 El Habib Haider, responsable de la direction Business Développement au sein de la BMCE.

La filiale a également procédé, fin 2017, à une augmentation du capital «d'approximativement» 200 MDH, portant ce dernier à près de 400 MDH.

«Notre intention est de respecter scrupuleusement les termes du cahier des charges nous liant aux autorités marocaines. Cet accord fait état de plusieurs lignes maritimes à exploiter, assorties d’obligations en termes de fréquences. De notre côté, nous suivons aussi l’évolution du marché, qui déterminera si nous devons – dans l’immédiat, acheter des navires ou les affréter», a déclaré El Habib Haider.

Objectif de cette stratégie, qui devrait être finalisée dans quelques semaines ? Recalibrer les perspectives de développement d'AML, notamment à la lumière de l’évolution de l’environnement maritime méditerranéen, précise le site d'information. La concurrence est effectivement rude : le groupe espagnol Armas est sur le point d’acquérir Trasmediterranea, très active sur les lignes Tanger Med-Algeciras, Nador-Almeria, Melilla-Almeria ou encore les îles Baléares. Une acquisition dont BMCE Bank a bien saisi l'enjeu :