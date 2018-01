Marocleaks : Trois journalistes français comparaissent devant la justice

Trois journalistes français ont comparu, jeudi, devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, dans le cadre d'une affaire de corruption présumée de journalistes français par le Maroc, dite l'affaire des #marocleaks, indique le site Arrêt sur Image.

Il s'agit de Daniel Schneidermann, directeur dudit site, Alain Gresh et Olivier Quarante. Ils étaient poursuivis pour diffamation par Mireille Duteil, journaliste retraitée de l'hebdomadaire Le Point, ainsi que par ce dernier. Mireille Duteil est par ailleurs collaboratrice à L'Observateur du Maroc, publication dont le directeur, Ahmed Charai, est un proche du pouvoir marocain, rappelle Arrêt sur Image.

L'objet de la diffamation dénoncée par la journaliste concerne notamment la chronique de Daniel Schneidermann, titrée «Maroc : le retour de l'abominable vénalité de la presse française ?», publiée le 19 décembre 2014 sur le site Arrêt sur Image. Il y était notamment question de l'affaire Chris Coleman, du nom d'un «corbeau» qui diffusait sur son compte Twitter des révélations de documents confidentiels du ministère des Affaires étrangères et de la DGED.

«J'aurais aimé lui demander ce qu'elle savait de cet ami, M. Charai», a lancé la substitute Aglaë Fradois, en référence à Mireille Duteil, absente à la barre. Plusieurs journalistes français et marocains se sont en revanche succédé pour témoigner «du lobbyisme infatigable, et tentateur, que déploie le Maroc auprès de la presse internationale». Parmi eux, Ignacio Cembrero (ex-El Pais), Jean-Pierre Tuquoi, ex-spécialiste du Maghreb au Monde et Aboubakr Jamai, journaliste marocain installé en France. Le jugement sera rendu le 22 mars.