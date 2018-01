La flexibilité du dirham devrait aider l'économie à absorber les chocs, selon le FMI

La flexibilité du dirham permettra d'améliorer la capacité de l'économie marocaine à absorber les chocs et de préserver sa compétitivité extérieure, a affirmé, vendredi à Washington, le directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI), Mitsuhiro Furusawa.

«L'introduction récente d'une plus grande flexibilité des taux de change permettra de promouvoir davantage la position extérieure du Maroc, d'améliorer la capacité de l'économie à absorber les chocs et de préserver sa compétitivité extérieure», a déclaré M. Furusawa, qui présidait une réunion du Conseil d'administration du FMI consacrée au troisième et dernier examen dans le cadre de l'accord sur la Ligne de précaution et de liquidité (LPL) avec le Maroc.

«L'adoption de la loi sur la banque centrale (loi n°40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib, ndlr) et la poursuite des efforts visant à renforcer les capacités de surveillance, conformément aux recommandations du Programme d'évaluation du secteur financier de 2015, contribueront à renforcer le cadre stratégique du secteur financier», a-t-il ajouté, cité dans un communiqué du FMI.

Le responsable du FMI a estimé que l'augmentation du potentiel de la croissance, en la rendant plus inclusive, tout en réduisant les taux de chômage élevés, notamment chez les jeunes, ainsi que la promotion de la participation des femmes au travail et la réduction des disparités régionales, nécessitera des mesures supplémentaires pour promouvoir l'éducation, la gouvernance et les réformes du marché du travail, ainsi que l'amélioration de l'environnement des affaires et l'appui à une plus grande croissance tirée par le secteur privé.