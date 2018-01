Le Salon international de l’édition et du livre de Casablanca dévoile sa liste d’invités 2018

La 24e édition du Salon international de l’édition et du livre de Casablanca (SIEL) est prévue du 8 au 18 février, selon un communiqué du ministère de la Culture. Plus de 300 écrivains, poètes et chercheurs nationaux et internationaux sont attendus.

Outre les écrivains marocains et la délégation de l’Egypte, invitée d’honneur de cette édition, seront présents les palestiniens Ghayath Al Madhoun (poète), Ibrahim Nasrallah (romancier), Abderrahmane Bsissou (critique littéraire), Mohamed Diab Abou Saleh (chercheur), Najeh Bekirate (chef de la division des manuscrits à la mosquée Al-Aqsa) et Khalil Tafekji (chercheur et directeur de la division de la cartographie de la Maison de l'Orient à Al-Qods).

Seront également présents le poète omanais Hassan El Matrouchi, le poète irakien résident à Londres Fawzi Karim, le romancier algérien Kamel Daoud et son compatriote le poète Bouzid Harzallah, les Libanais Ali Nassar (romancier) et Aissa Makhlouf (poète et critique littéraire), le chercheur mauritanien Si Ahmed Ouled al-Amir et l’écrivaine jordanienne Racha al-Khatib.

La Syrie sera représentée par Nouri al-Jarrah, poète et directeur du Centre arabe pour la littérature géographique – Exploration d’horizons, le critique littéraire Khaldoun Chemâa, le romancier Moufid Najm, le plasticien Âssim Bacha et le romancier Tayssir Khalaf. Sont attendus, par ailleurs, les traducteurs égyptiens Salah Hilal et Amina Masri, le critique de cinéma Amir al-Omari et l’écrivain Walid Alaa Eddine.

Le SIEL va accueillir également le poète touareg Mohamadine Khawad (Niger), lauréat du Prix international de poésie Argana-2017, le Sénégalais Amadou Lamine Sall et la traductrice chinoise Cheng Cheng. De la France, cette édition accueille le juriste Michel Rousset, le romancier Gilbert Sinoué, le poète Julien Balaine et la chercheuse au Centre national de recherche scientifique (CNRS) à Paris, Catherine Taine-Cheikh. Sont également attendus des poètes et traducteurs venus d’Italie, d’Allemagne, d’Espagne, du Mexique, de Colombie et du Chili.