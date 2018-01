Italie : Lancement d’un projet d’accompagnement de jeunes marocains à Milan

La ville de Milan (nord de l'Italie) a annoncé le lancement du projet de coopération MENTOR, destiné à accompagner les jeunes marocains pour réaliser leurs projets, tout en améliorant l’accès aux voies de la migration légale.

L’initiative, baptisée «Mediterranean Network for Training Orientation to regular migration», permet de profiter d’une expérience de mobilité temporaire en Italie pour 10 jeunes, filles et garçons, des provinces de Beni Mellal, Khouribga et Fqih Ben Saleh, âgés de 20 à 30 ans.

Les bénéficiaires répondent aux critères de sélection et sont notamment porteurs d’un projet personnel ou une idée de projet d’entreprise à concrétiser, précisent les promoteurs du projet dans un communiqué.

L'objectif est d'éloigner les jeunes des risques de la migration irrégulière et de renforcer leurs compétences de sorte à améliorer leurs chances d'accéder au marché du travail dans leur pays d’origine, après avoir bénéficié d’une solide expérience professionnelle en Italie.

MENTOR se déroulera en trois phases : Il s’agit d’abord du lancement de l’appel à candidature qui restera ouvert jusqu’au 31 janvier. Ensuite, 10 jeunes seront sélectionnés pour partir en Italie afin de suivre un stage de trois mois dans une entreprise. En troisième lieu, les bénéficiaires rentreront au Maroc pour réaliser leur projet personnel ou leur projet d’entreprise avec un accompagnement étudié sur mesure.

Ce projet est le fruit d’un partenariat entre la municipalité de Milan, la ville de Turin et l'Agence pour l'emploi de la région Piémont, en collaboration avec l’association AnolfPiemonte qui s’occupe de la mise en place des activités au Maroc.