Casablanca : L’employeur de la «petite bonne» torturée a été arrêté

La tortionnaire de la «petite bonne» d’un domicile à Casablanca a été arrêtée hier, indique Alyaoum 24. L’information nous a été confirmée par Omar Saadoun, responsable du pôle de lutte contre le travail domestique des filles mineures au sein de l’association Insaf, qui suit de près le dossier.

«Elle est passée devant le juge d’instruction, qui a ordonné son placement à la prison d’Oukacha» de Aïn Sebaa, précise le militant associatif.

Pour rappel, l’association Insaf, qui lutte contre l’exclusion des mères célibataires et l’abandon des enfants, a révélé les sévices endurés par une «petite bonne» originaire de Zagora, «pendant un an et deux mois», d’après Omar Saadoun.

Agée de 22 ans, la jeune travailleuse était régulièrement battue par ses employeurs. «Son corps est couvert de blessures qui se sont muées en graves infections. Elle est actuellement dans une clinique où elle a subi une première opération hier», nous a indiqué le militant, qui a pu lui rendre visite.