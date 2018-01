Un détenu de la prison locale de Aïn Sebaa 1 décède d’une tuberculose

Un détenu de la prison locale de Aïn Sebaa 1 est décédé, hier, des suites d'une tuberculose chronique, a annoncé la direction de l’établissement pénitentiaire.

Selon un communiqué de la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), le détenu a bénéficié plusieurs fois d’un suivi médical à la clinique de l'établissement. Le défunt a consulté le médecin de la clinique six fois, a effectué une série d'examens médicaux et a été examiné une seule fois par un pneumologue, ajoute la DGAPR.

L’individu s'est rendu quatre fois aux urgences du Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd de Casablanca. Il a été transféré à l'hôpital 20 Août et à l'hôpital Mohammed V (le 16 janvier) pour recevoir les soins nécessaires. Il a également bénéficié d'une séance de traitement par oxygène à la clinique de l'établissement.

Né en 1964, le défunt avait été condamné à 10 mois de prison en première instance pour détention et commercialisation de drogue.