Classement FIFA : Le Maroc gagne une place

La sélection nationale de football, qualifiée pour la phase finale du Mondial 2018 en Russie, a gagné une place et occupe désormais la 39ème position au classement de la Fédération internationale de football (FIFA) du mois de janvier 2018, publié ce jeudi par l’instance internationale. Il reste toujours dominé par l’équipe d’Allemagne devant le Brésil, le Portugal et l’Argentine.

Au niveau continental, le Maroc pointe à la quatrième place (748), derrière la Tunisie, 23ème (915), le Sénégal, 24ème (875), et l’Egypte, 30ème (814). Les quatre équipes africaines sont qualifiées pour la phase finale du Mondial 2018 en Russie.

Sur le plan international, le Brésil occupe la deuxième place (1483), derrière l’Allemagne avec un score de 1 602 points, suivis du Portugal avec 1 358 points et de l’Argentine (1 348), selon le classement de la FIFA. La Belgique et l’Espagne occupent respectivement les 5ème et 6ème places.

Le prochain classement mondial de la FIFA sera publié le 15 février.