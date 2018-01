Chronique littéraire : Portraits de femmes

La super woman

Elle est obligée d’assumer une double fonction. Sa galère est la même à l’intérieur comme à l’extérieur de chez elle. En plus d’être «acculée à toutes les basses besognes» de son foyer, elle se trouve contrainte de supporter les «harcèlements de son patron», puisque «de toutes les façons, le ménage ne peut pas se passer de son salaire». Dans sa tête, cette situation est provisoire car «elle envisage d’arrêter de travailler quand son mari aura fini de rembourser 'son' crédit logement». Par omission, elle honnit complètement la fuite du temps. Elle se sacrifie et s’efface totalement à tel point qu’elle oublie de «se demander si son corps a une âme».

L’éternelle angoissée

A l’opposé de la super woman qui se néglige entièrement, l’éternelle angoissée, constamment dans l’incessante crainte de perdre son mari, fait tout, «dépense sans compter» en vue de s’occuper de sa beauté. «Elle se lance alors dans une lutte acharnée contre le temps : (...) séance chez l’esthéticienne, coloration chez le coiffeur et séance d’aérobic.» Elle ne se fatigue jamais. Tous les moyens sont les bienvenus pour tenter de garder son conjoint, qui n’est pas pour autant le prince charmant rêvé. Il «est évidemment beaucoup plus âgé» qu’elle, mais il peut malgré cela «s’offrir de la chair fraîche à tout moment». Pas question de le laisser faire : «Elle ne mange plus pour garder la ligne et n’allaite plus pour préserver sa poitrine». Elle se permet même des moyens détournés, de ce fait «elle a [souvent] recours à de la magie noire – libanaise ou africaine, peu importe». Ses ennemies sont «toutes les autres femmes». Finalement, un homme, d’après elle, qu’il soit «divorcé, veuf ou même marié, est aujourd’hui plus sollicité que l’élixir de survie».

La maligne

Contrairement à l’éternelle angoissée, la maligne ne se préoccupe pas trop de son mari : tout ce qui l’importe, c’est son argent. En conséquence, «elle laisse son mari mener sa vie débridée sans broncher», la fidélité de son conjoint étant le dernier de ses soucis. Elle s’acharne à «se faire un capital en or pour sa sécurité, en prévision des mauvais tours du destin». Ce raisonnement matérialiste envers le papa la dépasse, pour atteindre aussi sa progéniture. En fait, même dans sa façon de traiter ses enfants, pour la maligne, la priorité, c’est toujours l’argent. Le garçon, héritant du double de la part de la fille, reçoit le double de l’amour et l’affection maternels. Par voie de conséquence, la mère attise «la méfiance de sa fille, se sentant plus rassurée par le garçon». Héritage oblige !

L’intellectuelle inactive

Elle «a abandonné ses études plus ou moins précocement afin de se consacrer à son mari» et passe sa vie à le regretter. Non pas qu’elle ne soit guère heureuse dans son ménage, mais c’est un bonheur incomplet. Il faut dire qu’«elle s’occupe parfaitement de la maison, et mari et enfants lui offrent en retour tendresse et protection». Il y a cependant toujours ce sentiment d’insatisfaction qui la travaille, qui la tracasse. Elle aurait bien fait de réussir parallèlement sa vie personnelle et professionnelle. Trop tard ! Elle essaye de s’occuper, en vain ! «Ses neurones titillés par le passé lui demandent sournoisement des comptes.»

L’intello

En principe, c’est la femme qui a le plus de chance à vivre une vie équilibrée et joyeuse. «Femme active bardée de diplômes, elle vit logiquement avec un homme de son niveau» ou même parfois «un [niveau] plus bas». Ce n’est pas trop grave car ce n’est pas là le problème... «En militante engagée, l’intellectuelle active», une fois qu’elle a terminé ses études et qu’elle est rentrée dans son pays d’origine, constate que son cher mari, à l’esprit si ouvert et moderne, a complètement changé de comportement. Il est devenu un homme comme les autres ; un maître. «Celui-là même qui faisait la vaisselle quand ils étudiaient à l’étranger.» Désormais, c’est fini ! On est au Maroc. Et au Maroc, cela ne se fait pas. Pour ne pas gâcher sa vie et celle de ses enfants, elle ne se révolte pas. Elle fait avec. Pour sauver ses enfants de la mentalité archaïque, elle décide de les inscrire dans une école étrangère. Ultérieurement, «ils iront étudier à l’étranger». Mais si jamais ils décidaient de revenir s’installer au Maroc ? «Reproduiraient-ils le schéma de leurs aînés ?» Probablement, oui ! Mais que peut-elle faire pour empêcher cela ? Rien. Finalement, son haut niveau intellectuel ne lui aura pas servi à grand-chose…