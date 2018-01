L’exportation de fruits et légumes marocains inquiète les producteurs espagnols

L’augmentation de l’importation, par l’Espagne, de fruits et de légumes en provenance des pays voisins – particulièrement le Maroc – inquiète la Fédération espagnole des associations de producteurs exportateurs de fruits et légumes (Fepex), d’autant que cette hausse coïncide avec le calendrier de production espagnol.

En effet, ces exportations vers l’Espagne ont augmenté de 36% en 2017, contre 3% pour celles en provenance de la France, rapporte Agrocultura, un site catalan spécialisé dans la production écologique, relayé par La Vanguardia. De fait, la Fepex estime à 462,3 millions d’euros la valeur des exportations horticoles marocaines.

La Fédération avertit sur la croissance «forte et constante» de ces exportations, chiffrées à 117% au cours des cinq dernières années : 144 432 tonnes en 2013 ; 163 675 en 2014 ; 199 247 en 2015 ; 246 349 en 2016 et 314 112 en 2017. De plus, le prix moyen des fruits et légumes en provenance du Maroc a subi une hausse ascendante, passant de 1,05 euros/kilo à 1,50 euros/kilo sur les cinq dernières années. Une conséquence de la diversification des produits importés par l’Espagne, estime la Fepex.

Celle-ci souligne l’importation de la tomate (36,7 millions d’euros, soit 59% de plus qu’en 2016), du piment (48,6 millions, +41,5%), des haricots verts (108 millions, + 1,5%), des fruits rouges et de la pastèque (33,6 millions, +71,8%) et des oranges (22,4%, +358%).