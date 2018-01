Un fossile marocain pour reconstruire des écoles au Mexique

Le fossile de la queue d’un dinosaure (espèce des sauropodes), qui parcourait autrefois les montagnes de l’Atlas au Maroc, sera vendu aux enchères pour la récolte de fonds d’aide à la reconstruction d’écoles au Mexique. Celles-ci ont été détruites par le puissant tremblement de terre, qui a secoué le pays le 19 septembre dernier, rapporte le site International Business Times.

Les fonds récoltés à l’issue de cette vente, prévue le 23 janvier, bénéficieront à plusieurs milliers d’établissements qui ont été endommagées ou détruits. Il est proposé à un prix de réserve de 1,8 million de pesos mexicains (environ 887 000 dirhams) et tout montant offert lors de l’enchère sera versé à la Fondation BBVA Bancomer, créée par le plus grand groupe financier mexicain éponyme. En dessous de ce montant, le bien ne sera pas vendu. La Fondation redistribuera ensuite cet argent pour la réparation et la reconstruction de 5 000 écoles, d’après un rapport de Reuters cité par l’International Business Times.

«L’éducation est un élément d’une extrême importance pour le pays, un élément de mobilité sociale. C'est pourquoi nous soutenons la reconstruction des écoles», a déclaré à l’agence Reuters Adolfo Albo, de la BBVA Bancomer.

Ce fossile aurait appartenu à un sauropode de 17 mètres de longueur et de 22 tonnes, issu du genre Atlasaurus. Ces créatures ont parcouru l’Atlas marocain durant la période géologique du Jurassique moyen, il y a environ 165 millions d’années.

En effet, le Maroc est une terre riche en fossiles de dinosaures. En 2014, le paléontologue marocain Nizar Ibrahim, de l’Université de Chicago, ainsi que ses collègues américains, français et britanniques, étaient parvenus à identifier des théropodes, sauropodes et ornithopodes. Les analyses effectuées avaient montré que ces dinosaures étaient également passés par le Maroc pendant la période du Crétacé supérieur.