Cash Plus, un pont entre Marocains d'ici et d'ailleurs / Cash Plus

En trois ans, Cash Plus a développé son réseau de façon remarquable. Passant de 400 agences début 2015 à plus de 1 200 en 2017, l’entreprise a également multiplié ses services proposés, en lançant en 2016 l’envoi d’argent en ligne pour la première fois au Maroc. L’année 2017 fût celle des nouveautés, avec le lancement des points relais, la réservation et l’achat des billets CTM, ou encore le service CashPlusWeb , qui est une solution pour les marocains du monde, leur permettant d'envoyer de l'argent vers le Maroc GRATUITEMENT via une plateforme digitale.

De plus, Cash Plus peut se targuer de jouer un rôle important dans la liaison entre les Marocains du monde et leurs proches restés au royaume, grâce à une vingtaine de partenaires de renom en transfert international, tels que Western Union, MoneyGram ou encore Ria. Dernier en date : le partenariat noué avec l’entreprise XpressMoney.

Plus encore, et vous le savez déjà certainement, l’entreprise s’est démarquée grâce à sa communication digitale, dont l’humour et l’originalité sont les lignes directrices. Histoire de couronner le tout, le groupe a remporté en 2016 le prix de la marque la plus digitalisée au Maroc. Une récompense que traduit les 1.000.000 de fans de sa page Facebook, celle-ci ayant l’un des taux d’interaction les plus importants au Maroc.

Pour rappel, Cash Plus est une entreprise de services financiers et de proximité fondée en 2004. Elle est présente partout au Maroc avec plus de 1 200 agences. Elle propose une dizaine de services, dont le transfert d’argent au Maroc, la réception d’argent de l’international, l’envoi d’argent en ligne, le paiement d’impôts et de factures, la réservation et achat des tickets CTM, la livraison en points relais et le paiement cash d’achats effectués en ligne.