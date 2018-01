Espagne : Les victimes du terrorisme du Polisario n’ont jamais reçu d’aides

Felipe VI s'est réuni, lundi en marge d'une cérémonie organisée en son honneur, avec la présidente de l’Association canarienne des victimes du terrorisme (Acavite), Lucía Jiménez.

Le roi s’est montré attentif au récit de la présidente de l’ONG expliquant la situation des familles (veuves et orphelins) des victimes d’attentats terroristes perpétrés par les éléments du Front au Sahara et dans les eaux de l’Atlantique, indique Mme Jiménez dans un communiqué dont des extraits sont publiés aujourd’hui par le média eldia.es. «Malheureusement, les aides promises aux familles ne sont jamais concrétisées», a-t-elle déploré dans son texte.

«Les victimes d’ACAVIT souhaitent le plus tôt possible que les hautes institutions de l’Etat, du gouvernement central, du gouvernement des Iles Canaries et du ministre de l’Intérieur, Juan Zoido, honorent leurs promesses de réparer et de distribuer toutes les aides de forme rétroactive aux victimes du terrorisme.»

Une exception

Contrairement aux actes terroristes commis par l’organisation basque ETA ou les jihadistes d’Al Qaida ou de Daesh, ceux portant la signature du Polisario bénéficient de peu de considération de la part de la classe politique et des médias. En témoigne, comme l’a déploré Mme Jiménez, l’absence d’aides publiques aux ayants droits des victimes et des blessés encore en vie.

En 2016, l’ONG a établi une liste non-exhaustive de 300 victimes d’actes commis, entre 1970 et 1980, par les partisans du Front. On y trouve notamment des pêcheurs, des chefs d’entreprises ou des membres de l’armée.

La loi 29/2011 publiée au BO du 22 septembre 2011 «rend hommage aux victimes du terrorisme et exprime son engagement permanent avec toutes les personnes qui en ont souffert ou pourraient en souffrir. Cette loi est un signal de reconnaissance et de respect et aussi du devoir de solidarité (…) et d’effort partagé pour la réparation des victimes et de leurs familles», lit-on dans son préambule. Le 6 novembre 2015, l’Etat espagnol, dans une tentative de reconnaissance tardive desa responsabilité, a décoré 40 victimes du terrorisme commis par le Front Polisario.

L’ACAVIT est une association qui se bat depuis sa création en 2006 pour faire la lumière sur les attentats commis par le Polisario contre des ressortissants espagnols, civils et militaires, durant les années 1970 et 1980.