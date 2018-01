France : Hausse de près de 15% des éloignements forcés d’étrangers irréguliers en 2017

Ce migrant sans papiers est arrêté et placé en garde à vue par la police de Seine-Saint-Denis. La Croix

Les éloignements forcés d’étrangers en situation irrégulière en France ont enregistré une hausse de 14,6% en 2017, soit 14 859 contre 12 961 en 2016, selon un rapport publié mardi par la direction des étrangers de France (DGEF) relevant du ministère de l’Intérieur.

Les non admissions d’étrangers en situation irrégulière prononcées aux frontières, dans le contexte du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, ont également connu une forte augmentation de 34% (85 408 en 2017 contre 63 732 en 2016).

Les retours forcés de ressortissants de pays tiers vers les pays tiers se sont établis quant à eux à 6 596 en 2017, soit le niveau le plus haut depuis 2010, précise la DGEF, observant que ce sont ces retours forcés qui sont les plus représentatifs de l’action des forces de l’ordre et des services des préfectures dans la lutte contre l’immigration irrégulière.

Le rapport signale par ailleurs que les retours aidés ont enregistré une progression de 32%.

En contrepartie, la France a délivré en 2017 un total de 3 420 395 visas, soit une hausse de 11%. La Chine reste le premier pays d’origine des titulaires (849 550 visas, soit 18,7% par rapport à 2016). Les titres de séjour accordés aux étudiants, venant notamment de Chine et du Maghreb, ont également bondi de 19,6% (88 100 au total).

Ces chiffres ont été publiés au moment où le président Emmanuel Macron effectue une visite à Calais (nord-ouest de la France) pour y rencontrer des associations de défense des immigrés et visiter des centres d’accueil d’étrangers.

La publication du rapport intervient également alors que le gouvernement français s’apprête à présenter un nouveau projet de loi sur l’immigration et l’asile, qui fait couler beaucoup d’encre et suscite des réactions mitigées aussi bien au sein de la classe politique que parmi les associations d'aide aux étrangers en France.