Haute couture : Noureddine Amir explore l’artisanat marocain

Plus qu’un nom distingué dans le monde de la mode, Noureddine Amir est un artiste qui a le don de combiner avec brio artisanat marocain et création contemporaine. Curieux et férus de la haute couture pourront apprécier son œuvre à travers l’exposition «Les Robes Sculptures», prévue du 23 février au 22 avril prochains au Musée Yves Saint Laurent à Marrakech.

Organisé par la Fondation Jacques Majorelle et le Musée Yves Saint Laurent, cet événement donne à voir des déclinaisons inédites, où le créateur talentueux explore l’héritage et le savoir-faire des artisans de son pays. En effet, la marque de fabrique de Noureddine Amir se distingue par l’utilisation de matières brutes et organiques, employées depuis des siècles dans les villes et les villages marocains pour confectionner tenues de fêtes ou habits du quotidien.

Ainsi, le modéliste sélectionne soigneusement laine, raphia, toile de jute et soie, avant de les teindre à l’aide de pigments naturels, que ce soit du henné, de la peau de grenade sèche ou de l’indigo.

L’œuvre de Noureddine Amir a été repérée en 2014 par Pierre Bergé, à l’Institut du monde arabe à Paris. Le célèbre mécène lui avait consacré une exposition en 2016, à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent dans la capitale mondiale de la mode.

L’évènement prévu à Marrakech entre dans le cadre d’une année riche en rendez-vous artistiques pour Noureddine Amir. Il est d’ailleurs le premier créateur marocain à être sélectionné par la Chambre syndicale de la haute couture française, pour participer au défilé Haute couture de la Fashion Week à Paris (du 1e au 5 juillet 2018).