L’assassin d’Abdellatif Merdas écope de la peine capitale

Peine capitale pour Hicham Mouchtari. Ce dernier a été reconnu coupable de l’assassinat, en mars 2017, du député Abdellatif Merdas, rapporte Médias 24. Le verdict a été prononcé lundi 15 janvier, à l’issue d’une audience de la cour d’appel de Casablanca. La peine de mort avait été requise par le ministère public.

Sa veuve, Ouafae Ben Samadi, son neveu, Hamza Mouchtari, ainsi que Roukia Chahbou, connue comme la voyante, sont tous les trois considérés comme les complices de l’accusé. Ils ont été respectivement condamnés à la perpétuité, 30 et 20 ans de réclusion criminelle.

Mardi 7 mars 2017, tard dans la soirée, Abdellatif Merdas, parlementaire de la circonscription Ben Ahmed-Settat et membre de l’Union constitutionnelle (UC), avait été assassiné non loin de son domicile, rue Benghazi, dans le quartier Californie (Casablanca). Tué à l’aide d’un fusil de chasse, il avait été atteint d’au moins trois salves, au niveau du cou, de la tête et du thorax, alors qu’il se trouvait à bord de son véhicule de fonction.

Le neveu du coupable, Hamza Mouchtari, élu communal du parti Rassemblement national des indépendants (RNI) à Sbata, avait été transféré au Maroc à bord d’un avion en provenance d’Istanbul, en avril 2017, soit un mois après l’assassinat du député. Il avait été arrêté suite au mandat d’arrêt international émis par les autorités marocaines.