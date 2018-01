Echanges extérieurs : Déficit de la balance commerciale à plus de 100 MMDH

Les échanges extérieurs du Maroc ont été marqués par une aggravation du déficit de la balance commerciale de 2,6% à 189,8 milliards de dirhams (MMDH) durant l'année écoulée, contre 185 MMDH en 2016, selon les données de l'Office des changes.

Les importations ont atteint 434,7 MMDH, soit une hausse de 6,3%, alors que les exportations ont progressé de 9,3% à 244,9 MMDH, indique l'Office des changes dans une note sur ses indicateurs préliminaires des échanges extérieurs pour l'année 2017.

Le taux de couverture des importations par les exportations est quant à lui, passé de 54,8% à 56,3%, selon la même source. L'accroissement des importations s'explique essentiellement, par la hausse de la facture des produits énergétiques de 27,3%, des produits bruts de 15,2%, des produits finis de consommation de 5,1%, de biens d'équipement de 1,8% et des demi produits de 3,8%, précise la même source, relevant une baisse de 4,7% des produits alimentaires.

S'agissant de l'évolution des exportations, elle s'explique notamment par la hausse des ventes de la quasi-totalité des secteurs, principalement ceux de l'aéronautique (+18,4%), des phosphates et dérivés (+11,1%), de l'électronique (+8,5%), de l'agriculture et l'agro-alimentaire (+7,6%), de l’automobile (+7,1%), du textile et cuir (+5,9%) et de l'industrie pharmaceutique (+5,7%).