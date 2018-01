Toronto : La police dément l’agression d’une écolière voilée

Un incident impliquant une fillette de 11 ans qui a prétendu que son hijab avait été déchiré par un individu dans la rue «n’a pas eu lieu», selon la police de Toronto, rapporte CTV News.

Vendredi, la police locale avait affirmé enquêter sur l’agression d’une jeune fille, attaquée sur son chemin de l’école par un homme muni d’une paire de ciseaux. Selon son témoignage, la fillette était sur le chemin de l’école lorsqu’elle s’était aperçue qu’un homme essayait de découper son hijab à l’aide de ciseaux. Elle avait dit avoir crié et pris la fuite, mais que l’homme serait revenu quelques minutes plus tard et aurait essayé de le découper à nouveau.

«Nous avons reçu, comme tout le monde le sait, des allégations relatives à un délit extrêmement grave [commis] vendredi, sur lequel nous avons enquêté. Nous avons dépêché une équipe qui a rassemblé les preuves nécessaires pour conclure que les événements allégués ne sont pas arrivés», a déclaré à CTV News Mark Pugash, le porte-parole de la police de Toronto.

«Nous avons discuté avec la jeune fille, ainsi qu’avec toutes les personnes que nous devions interroger dans le cadre d’une enquête approfondie. Lorsque nous avons réuni tous les éléments – que nous avons examinés de très près –, nous sommes arrivés à cette conclusion. C’est pourquoi nous avons diffusé cette information le plus rapidement possible», a-t-il ajouté.

Plusieurs personnalités politiques avaient réagi à cette attaque présumée, notamment le premier ministre canadien Justin Trudeau et le maire de Toronto, John Tory, qui avaient tous deux fermement condamné cet acte.