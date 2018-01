Le PJD presse le gouvernement de cesser la subvention de la bonbonne de gaz

Le groupe des députés du PJD vient d’inviter le gouvernement El Othmani à mettre un terme à la subvention des bonbonnes de gaz. Dans un plaidoyer en faveur de la décompensation de ce produit, Abdellah Bouanou a assuré que les aides bénéficient uniquement aux grandes sociétés de distribution et de stockage du gaz butane.

Lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, le maire de Meknès a appelé l’exécutif à réviser dans les plus brefs délais un ordre qui prévaut depuis 1995, et non pas d’attendre l’échéance de 2021.

Dans sa réponse, le ministre des Affaires générales du gouvernement a défendu la politique suivie par son gouvernement. Lahcen Daoudi, également du PJD, a assuré que le cabinet El Othmani est préoccupé par les conséquences de la décompensation sur les bourses des ménages démunis et de la classe moyenne.

Le ministre a cependant reconnu que les plus riches profitent de la subvention de la bonbonne de gaz.

Pour rappel, la Loi de finances 2018 a consacré 13 milliards de dirhams à la Caisse de compensation, dont 12 sont destinés aux bonbonnes de gaz.