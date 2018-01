Maroc : Masdar annonce l’installation d’un projet d’électrification de zones rurales

La société d’énergie renouvelable d’Abou Dhabi, Masdar, a annoncé hier, lors de la Semaine de la durabilité d’Abou Dhabi (ADSW), avoir achevé avec succès l’installation d’un projet solaire hors réseau au Maroc. Ce dernier étend l’accès à l’énergie à 19 438 foyers dans plus de 1 000 villages ruraux, indique l’agence Emirates News Agency.

A l’origine du projet Maroc Solar Home Systems (SHS), un partenariat entre Masdar et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE). Selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), le Maroc compte environ 128 000 foyers alimentés par des systèmes solaires.

«Le projet de systèmes solaires résidentiels nous aidera à fournir de l’électricité à plus de 99% de nos communautés rurales au Maroc. Ces communautés éloignées et hors réseau sont souvent confrontées à des conditions difficiles en matière d’accès à l’énergie. Cette initiative fournit de l’électricité à plus de 95 000 personnes grâce à des solutions d’énergie renouvelable personnalisées», a indiqué pour sa part Abderrahim El Hafidi, directeur général par intérim de l’ONEE.

Chacun des systèmes installés livrés dans le cadre de ce projet comprend des panneaux solaires et des batteries de 290 watts, avec une capacité de stockage suffisante pour une durée pouvant aller jusqu’à trois jours, assurant ainsi une alimentation électrique ininterrompue. Chaque maison est également équipée de lampes LED écoénergétiques et d’un réfrigérateur de 165 litres.

Masdar assurera l’entretien des systèmes solaires résidentiels pendant deux ans via l’intermédiaire de ses entrepreneurs en approvisionnement et en construction. Après cette période, l’ONEE gérera le réseau pendant huit années supplémentaires. Chaque propriétaire versera également une petite taxe mensuelle pour l’entretien du système, conclut l’agence Emirates News Agency.