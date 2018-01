54 pays africains exigent des excuses de Donald Trump

Le groupe africain à l’ONU, constitué de 54 pays du continent, a publié vendredi un communiqué en réaction aux propos racistes du président américain Donald Trump, rapporte l’AFP. A l’issue d’une réunion qui a duré plus de quatre heures, les représentants se disent «extrêmement choqués» et condamnent «les remarques scandaleuses, racistes et xénophobes» du chef de la Maison Blanche.

En effet, ce dernier avait reçu des parlementaires jeudi pour débattre de nombreuses questions, dont l’immigration. C’est alors qu’il était intervenu en qualifiant les Etats africains, Haïti et le Salvador de «pays de merde». Plus exactement, le président se demandait «pourquoi est-ce que toutes ces personnes [les migrants] issues de pays de merde viennent ici ?».

Les ambassadeurs signataires du communiqué exigent ainsi «rétractation et excuses» de Donald Trump, s’inquiétant de «la tendance continue et grandissante de l’administration américaine (...) à dénigrer le continent africain et les personnes de couleur».

Pour sa part, le président américain qui a ignoré les sollicitations des journalistes à ce propos a opté pour une réaction du Twitter. Vendredi, il écrivait alors : «Le langage que j’ai utilisé lors de la réunion était dur mais ce ne sont pas les mots employés».

Il ne s’agit pas entièrement d’un démenti, d’autant plus que des parlementaires présents à la réunion ont affirmé au Washington Post et au New York Times avoir bien entendu ces mots-là.