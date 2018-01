Le cadeau le plus cher reçu par Obama en 2016 a été offert par le roi Mohammed VI

Durant son mandat présidentiel, Barack Obama a reçu plusieurs cadeaux de gouvernements étrangers ou de personnalités publiques. Et le record du plus cher parmi eux en 2016 est revenu au roi Mohammed VI.

En effet, des documents fédéraux publiés mercredi par le bureau du protocole, relevant du Département d’Etat américain, rapportent le présent le plus coûteux offert à la famille Obama cette année-là a été «expédié par le roi du Maroc».

Vendredi, le média américain Fox News a indiqué que le souverain marocain avait «offert aux Obama une broche en plaqué or, ornée de diamants et de rubis, une pochette en or avec un fermoir en émeraude et en diamants, des boucles d’oreilles en diamant et d’autres en or avec des diamants et des émeraudes». Selon la même source, la valeur de ces cadeaux serait estimée à 101 200 dollars, soit près de 936 000 dirhams.

La plupart des cadeaux offerts à l’ancien président américain lors de ses deux mandats ont été remis aux Archives nationales, y compris ceux offerts par le roi Mohammed VI, précise Fox News.