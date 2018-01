Coupe du monde 2026 : Le Maroc recrute des consultants pour gérer sa candidature

Le Maroc recrute des consultants en stratégie internationale pour gérer son offre pour la Coupe du monde 2026, rapporte Associated Press. VERO, une société de conseil basée à Londres, qui était en charge de la candidature pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, a déclaré qu’elle avait l’intention de «façonner la vision du tournoi élargi de 48 équipes dans le royaume».

Les Etats-Unis, le Mexique et le Canada ont été les premiers à annoncer leur souhait d’accueillir la Coupe du monde 2026, soumettant une offre conjointe en avril 2017. Le Maroc a rejoint la course quatre mois plus tard, déclarant être prêt à organiser cette grand-messe sportive, sans toutefois donner plus de détails sur les villes hôtes et les stades.

C’est la cinquième fois que le Maroc soumet une offre pour la Coupe du monde : en 1994, 1998, 2006 et 2010.

Dans le cadre de la préparation de la candidature du Maroc à l’organisation de la Coupe du monde 2026, la présidence du Comité de candidature marocain a été confiée par le roi Mohammed VI à Moulay Hafid Elalamy, rapporte l’agence de presse MAP.

Le ministre apportera le soutien nécessaire à la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et à la division spécifique créée au sein de la FRMF, conformément aux directives et spécifications de la FIFA. Il sera l’interlocuteur du gouvernement pour la FIFA et, ainsi, en charge de la coordination des actions menées par les différents services concernés.