Le chef de la Minurso s’est réuni avec Laftite et Bourita

Ce vendredi, le nouveau chef de la Minurso s’est rendu à Rabat. Dans la capitale, le Canadien Colin Stewart s’est réuni avec le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftite.

Le responsable marocain «a réitéré la mise en garde des autorités marocaines contre la poursuite des provocations et agissements du Polisario dans la zone tampon et, notamment, à Guerguerate, dont les conséquences pourraient porter atteinte à la paix et la sécurité dans la région et entraver, sérieusement, le processus de négociations au sujet du conflit artificiel autour du Sahara marocain», rapporte une dépêche de la MAP.

Stewart a rencontré, ensuite, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Ce déplacement à Rabat a été précédé, la semaine dernière, par des entretiens de plus de quatre heures à Laâyoune entre le Canadien et le gouverneur coordinateur avec la Minurso.