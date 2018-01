La BERD alloue 110 MDH au financement des micro-entreprises

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) accorde un prêt de 110 millions de dirhams à la Fondation Albaraka, l’une des plus importantes institutions de microfinancement au Maroc, qui fournit des prêts aux micro-entreprises locales, indique l’institution sur son site.

En effet, l’accès au financement par les banques reste extrêmement limité pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) au Maroc. «Les fonds de la BERD offriront un soutien indispensable aux MPME et contribueront à une plus grande inclusion financière et à davantage d’opportunités d’emploi dans le pays», poursuit la banque européenne.

«Nous sommes très heureux de nous associer à Albaraka grâce à un prêt en monnaie locale contribuant au développement de très petites entreprises au Maroc, qui sont l’épine dorsale de l’économie», a commenté Marie-Alexandra Veilleux, directrice de la BERD pour le Maroc.

«Ce partenariat nous permettra de poursuivre notre mission d’inclusion financière et de promotion des activités génératrices de revenus au Maroc, en apportant un financement adapté aux besoins spécifiques des micro-entrepreneurs et des petites entreprises», a réagi de son côté Mouatassim Belghazi, président fondateur de la Fondation Albaraka.

En 2017, la BERD a signé un mémorandum d’accord avec le Maroc pour ouvrir la voie à des prêts aux petites et aux moyennes entreprises (PME) en monnaie locale, ce qui réduit leur exposition à la volatilité des taux de change. A ce jour, la banque européenne a investi plus de 1,4 milliard d’euros dans plus de 42 projets à travers le royaume. Elle a également soutenu plus de 340 PME marocaines en fournissant des services de conseil aux entreprises.