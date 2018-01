Washington classe le Maroc dans la liste des pays sûrs

Les Etats-Unis ont dévoilé mercredi un nouveau dispositif pour informer les citoyens américains sur d’éventuels risques lors de leurs voyages à l’étranger, avec une échelle de quatre niveaux et une carte mondiale interactive, rapporte l’Agence France Presse.

Le gouvernement américain a ainsi divisé tous les pays en quatre catégories : «Faire preuve de précautions habituelles» - la plus sûre -, «Faire preuve de prudence accrue», «Reconsidérer votre projet» et «Ne pas voyager».

Le Maroc fait partie de la première catégorie, qui réunit les pays dits sûrs, où les citoyens des Etats-Unis sont tenus de se conformer aux mesures de sécurité et de sûreté normales. Selon le département d’Etat américain, la catégorie n°1 est décrite comme «le plus bas niveau de conseils en matière de sécurité et de sûreté». Cependant, il rappelle à ses citoyens que «tout voyage international comporte des risques» et que «les conditions [qui prévalent] dans d’autres pays peuvent différer de celles des Etats-Unis et changer à tout moment».

En revanche, les touristes américains sont priés d’éviter de se rendre dans cinq Etats mexicains, d’après la BBC : le Colima, le Guerrero, le Michoacan, le Sinaloa et le Tamaulipas, classés dans la quatrième et dernière catégorie, aux côtés de l’Afghanistan, de l’Irak et de la Syrie.

Pour rappel, en décembre dernier, après l’annonce par le président Donald Trump du transfert de l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem, plusieurs rassemblements avaient eu lieu au Maroc pour dénoncer cette décision. Pour des raisons de sécurité, le consulat des Etats-Unis et le centre culturel américain Dar America à Casablanca avaient annoncé leur fermeture temporaire.

La représentation américaine à Casablanca avait indiqué qu’«en raison de possibles manifestations, vendredi 8 décembre 2017 dans l’après-midi, le consulat général des États-Unis et Dar America seront fermés au public».