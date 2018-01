Le groupe GEFCO acquiert GLT, spécialisée dans les transports entre l'Europe et le Maroc

Le groupe GEFCO, fleuron mondial de la logistique industrielle et leader européen de la logistique automobile, a annoncé aujourd'hui dans un communiqué l'acquisition de l'entreprise espagnole GLT, spécialiste des transports entre l'Europe et le Maroc.

«Cette acquisition est très stratégique pour GEFCO, qui renforce ainsi sa présence dans la région alors même que le commerce entre l'Europe et le Maroc est en plein essor dans les secteurs de l'automobile, de la grande distribution et de la mode», souligne le groupe.

Et d'ajouter : «GEFCO a développé au fil des ans une grande expertise de la gestion des liaisons entre l'Europe et les pays du Maghreb. L'acquisition de GLT va permettre à GEFCO de renforcer sa position et ses compétences dans la région, mais aussi de consolider et d'élargir son portefeuille client, notamment dans les secteurs de l'automobile, de la mode et de la grande distribution.»

«Fort d'une industrie dynamique et en pleine croissance, le Maroc offre d'excellentes perspectives à notre entreprise», a déclaré Luc Nadal, président du directoire de GEFCO. «Certains de nos gros clients des secteurs automobile, aéronautique, grande distribution et industrie investissent déjà beaucoup dans ce pays pour augmenter leurs capacités de production. Ils ont donc besoin d'un soutien logistique et de solutions fiables. En mettant à profit le savoir-faire de GLT, nous serons dans une position idéale pour saisir les opportunités que représente pour nous l'essor de ces entreprises», a-t-il encore souligné.

GLT sera entièrement détenu et géré par GEFCO Espagne, en tant qu'entité spécialisée dans les liaisons entre l'Europe et le Maroc.