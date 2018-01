Province de Jerada : Une carrière de plomb s’effondre bloquant quatre ouvriers

Mardi vers 19 heures, quatre ouvriers d’une mine de plomb dans la zone rurale de Jerada ont échappé au pire, après avoir été bloqués sous terre. L’accident est survenu suite à l’effondrement de la carrière, ce qui a complètement bloqué l’accès aux autres ouvriers ayant voulu porter secours aux mineurs. Par chance, ces derniers connaissaient assez la nature des mines de la région pour trouver un autre passage menant à la sortie, ce qui leur a pris trois heures, sans l’intervention de secouristes.

De plus et contrairement aux mines de charbon à Jerada, ressemblant à des puits, la mine de plomb à Beni Boubker «correspond plutôt à une caverne ou à une grotte, ce qui rend son accès encore plus difficile à dégager en cas d’accident», nous précise Mustapha Selouani, de l’Union marocaine du travail (UMT) à Jerada.

«La mobilisation n’a pas dépassé la zone rurale»

Le militant rappelle que la mine de plomb, située sur la zone frontalière avec l’Algérie, une région quasiment inhabitée, est abandonnée depuis très longtemps. Cependant, «quelques personnes s’y rendent pour exploiter les minéraux. Lorsque des puits sont construits à l’horizontale, les travailleurs sont toujours exposés à l’effondrement du toit sur eux», ajoute Mustapha Selouani.

Le syndicaliste tient à rappeler que cette exploitation «se fait illégalement par les barons qui achètent et revendent des minéraux récupérés, de la même manière que le trafic de charbon est organisé dans la ville de Jerada». Des sit-in et des manifestations ont déjà eu lieu à Beni Boubker, en lien avec des accidents similaires s’étant déjà produit par le passé. «Mais la mobilisation n’a pas dépassé la zone rurale», selon Mustapha Selouani.

Précédemment, la province de Jerada a enregistré des incidents similaires dans les mines de charbon en ville, comme dans les carrières de plomb en région rurale. Le dernier date de 2015, ayant fait trois mort et un blessé grave.