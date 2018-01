Vague de froid : Le HCEFLCD déploie 6 300 fours améliorés pour 2017-2018

Le Haut-Commissariat aux eaux et forêt et à la lutte contre la désertification (HCEFLCD) se mobilise contre la vague de froid et la pression sur la forêt. La stratégie bois-énergie adoptée par ce dernier pour réduire la pression sur la forêt prévoit, dans le cadre du programme décennal 2015-2024, la distribution de 60 000 fours améliorés (6000U/an), indique-t-il dans un communiqué.

Le coût global de ce programme est estimé à 60 millions de dirhams (MDH). Pour l’année 2017-2018, celui-ci concerne la distribution de 6 300 fours améliorés avec un budget global de 6,5 MDH.

Quatre régions sont prioritaires en matière d’intervention pour le programme de réduction de la consommation de bois de feu : Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Beni Mellal-Khenifra et Marrakech-Safi. Au niveau de ces régions, 110 communes rurales ainsi que 300 000 ménages sont concernés.

La stratégie bois énergie du HCEFLCD vise un objectif double : gérer durablement les ressources forestières en conciliant l’augmentation des ressources en bois-énergie avec la réduction de la consommation, et en rendant plus efficace l’utilisation du bois et son remplacement par d’autres combustibles.

Dans le cadre de cette stratégie et pour réduire la pression sur les forêts, le HCEFLCD mène, depuis 2015, un programme visant la distribution de fours économes de bois au profit des usagers des forêts vivants dans les zones prioritaires. L’objectif de ce programme est de réduire la consommation de bois de feu en améliorant l’efficacité énergétique des fours utilisés d’en moyenne 50%. Il permet également de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population rurale en matière d’hygiène et de santé, notamment pour la femme rurale.