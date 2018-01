Mobilisation en Espagne d’ONG et de personnalités pour Helena Maleno

Des organisations de défense des droits humains et des dizaines de personnalités soutiennent l’Espagnole Helena Maleno, visée par une enquête au Maroc pour trafic d’être humains. La militante de 47 ans doit être entendue ce mercredi par le juge à Tanger, concernant ses actions «visant à éviter les naufrages de migrants de le détroit de Gibraltar», indique l’Agence France Presse (AFP).

Helena Maleno permet depuis plusieurs années de localiser les migrants en difficulté au large des côtes espagnoles. Elle est installée dans la ville septentrionale depuis une quinzaine d’années et travaille pour l’association Caminando Fronteras.

«Nous affirmons notre solidarité totale et notre soutien à Helena Maleno Garzon», indique une pétition signée par quelque 200 personnalités, dont l’acteur Javier Bardem et l’écrivaine Almudena Grandes, pour la «défense du droit à la vie» et contre «la criminalisation» du travail de Maleno.

Amnesty International affirme suivre avec «beaucoup d’inquiétude» l’affaire. Pour sa part, l’organisation catholique Caritas tente une médiation auprès des autorités marocaines.

Selon Miguel Jesus Zea, responsable des secours en mer pour la zone d’Almeria (Espagne), contacté par l’AFP, Helena Maleno a permis de secourir «au moins 10 000 personnes» sur le large espagnol.

La journaliste espagnole a déclaré hier à l’AFP qu’elle se félicitait de cet élan de solidarité, car enfin, «tout le monde s’est mis à parler du droit à la vie. L’Europe veut nous montrer que le contrôle migratoire est plus important, mais c’est faux». Et d’ajouter : «On a les moyens de stopper toutes ces morts.»

«Je viens juste de sortir du tribunal. Le juge a reconnu le caractère humanitaire de mon travail et a affirmé que l'accusation émane totalement de la police espagnole», a-t-elle écrit sur Twitter cet après-midi.