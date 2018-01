Maroc : Jbel Irhoud classé au patrimoine national

Abdelouahed Ben-Ncer et Jean-Jacques Hublin à l'origine de la découverte des restes d'Homo Sapiens. / Ph. AFP

Jbel Irhoud vient d’être classé patrimoine national par les autorités marocaines, annonce l’Agence France Presse (AFP). Connu par les archéologues internationaux pour être une véritable mine de découvertes, ce site s’est fait connaître davantage après l’exhumation de restes d’Homo sapiens de 300 000 ans, considérés comme les plus vieux du monde. Jbel Irhoud est situé dans la zone montagneuse de Safi (à 400 km sud de Rabat) et s’étend sur plus de trois hectares.

Cette décision de préservation a été publiée dans l’édition de janvier du Bulletin officiel marocain. «Le classement d’un site d’une telle ampleur est très important pour sa préservation», indique à l’AFP Abdelouahed Ben-Ncer, professeur à l’Institut marocain d’archéologie et co-auteur des recherches archéologiques. «C’est un atout pour les chercheurs», ajoute-t-il.

Le classement en tant que patrimoine national protège le lieu, puisqu’il instaure une sorte de «zone tampon» autour de Jebel Irhoud, fouillé par une équipe d’archéologues co-conduite par l’anthropologue français Jean-Jacques Hublin.

Par ailleurs, les autorités marocaines ont lancé une étude de mise en valeur, prévoyant notamment l’installation de clôtures aux normes internationales et des aménagements pour une meilleure accessibilité, ajoute Abdelouahed Ben-Ncer à la même source. «Protection et mise en valeur sont des étapes indispensables en vue d’un classement au Patrimoine mondial de l’Humanité» par l’Unesco, conclut le chercheur.