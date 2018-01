Le portail en ligne «Chikaya.ma», un outil pour recevoir les réclamations des citoyens marocains

Le portail de réclamations en ligne «Chikaya.ma», lancé officiellement mardi, constitue un outil pour promouvoir les canaux d'interaction entre l'administration et le citoyen, ainsi qu'un moyen d'évaluer la performance de l'administration et d'améliorer la qualité de ses services.

Ce portail national a pour but de recevoir les réclamations des citoyens et d'assurer leur traitement et suivi, ainsi que d'accueillir leurs observations et propositions à cet égard.

Cette plateforme a été réalisée pour faciliter l'opération du dépôt des réclamations, des observations et des suggestions concernant les services fournis par les administrations publiques.

La réclamation concerne toute expression de préjudice rencontré par l'usager lors de l'utilisation d'un service public suite à un comportement illégal de l'administration ou contraire aux principes de justice et d'équité. L'observation, pour sa part, est liée à toute expression d'avis sur la manière de délivrer un service public pendant ou après son obtention.

La suggestion est, quant à elle, relative à toute expression d'idées créatives pouvant contribuer à l'amélioration des services publics.

Le portail a ainsi pour objectifs de faciliter le dépôt et le suivi des réclamations à tout moment et en tout lieu, et des suggestions et des observations, ainsi que de participer à l'amélioration des services publics et la lutte contre la corruption.

Trois principaux services sont offerts par le portail liés à la gestion d'une réclamation et au dépôt et suivi d'une observation et d'une suggestion, et ce à travers trois canaux de communication : le site web du portail «Chikaya.ma», l'application mobile ou le centre d'appel «Allo Idarati» au 3737.

Concernant le dépôt de la demande, elle se fait en trois étapes. D'abord le choix de l'administration concernée, ensuite la saisie de la demande et enfin son envoi.