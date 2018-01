Visa International Maroc lance le paiement sans contact

Les Marocains peuvent désormais utiliser les cartes de la gamme Visa sans contact pour régler leurs achats, rapporte Verdict, un journal en ligne basé à Londres.

«La technologie sans contact est de plus en plus répandue dans le monde. Elle offre aux consommateurs une expérience de paiement totalement sécurisée et transparente. En tant que leader du paiement électronique, nous nous efforçons de fournir les dernières technologies de paiement numérique», a déclaré Sami Romdhane, directeur général de Visa international Maroc.

De plus, le Centre monétique interbancaire (CMI) soutient pleinement l’adoption du paiement sans contact au Maroc, a indiqué de son côté Mikael Naciri, directeur général du CMI. «Nous avons déjà plus de 13 000 terminaux équipés de ce système, y compris dans les centres commerciaux, tous les magasins BIM ainsi que la majorité des commerçants affiliés au CMI qui vendent des petits articles ou des services. L’objectif est que le système atteigne 20 000 terminaux d’ici la fin 2018», a-t-il ajouté.

Pour rappel, les systèmes de paiement sans contact se présentent sous forme de cartes de crédit qui utilisent l’identification par radiofréquence pour effectuer des paiements sécurisés. L’utilisation de cartes Visa sans contact peut être presque deux fois plus rapide qu’une carte de crédit ou de débit conventionnelle.