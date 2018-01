La compagnie maritime Africa Morocco Link en difficultés ?

La compagnie maritime Africa Morocco Link (AML), issue d’une alliance entre BMCE Bank of Africa et le groupe grec Attica, fleuron du transport maritime, rencontrerait actuellement des difficultés, indique le site Maritime news.

Le groupe vient en effet de retirer de sa flotte le navire Diagoras, qui avait été inauguré par le roi Mohammed VI en juin 2016. Une décision qui intervient après que la compagnie a également abandonné la ligne Nador / Almeria, «qu’elle n’est arrivée à exploiter que durant deux mois», précise le site.

A ce jour, la compagnie maritime n’a pu atteindre aucun les objectifs qu’elle s’était fixée : les lignes Nador / Sète, Tanger Med / Sète ou Tanger Med / Gênes sont restées lettre morte. «La marocanisation des équipages est un objectif que la compagnie n’a pas pu tenir, puisque la plupart des équipages sont grecs avec des salaires mirobolants», écrit encore Maritime news.

Malgré nos sollicitations, BMCE Bank of Africa ne nous a pas donné plus de détails. Un mail leur a été envoyé pour de plus amples informations.