Autriche : Un nouveau-né musulman critiqué sur la Toile en raison du voile de sa mère

A peine né et déjà critiqué. Un nourrisson autrichien, le premier nouveau-né du pays en 2018, a fait l’objet de propos racistes sur le web en raison notamment du voile porté par sa mère sur une photo publiée sur Facebook, d’après le quotidien français CNews Matin.

Des commentaires haineux que l’ONG catholique Caritas, qui vient en aide aux réfugiés et aux migrants, a vivement dénoncés. «La haine sur internet a atteint une dimension totalement inédite en ciblant un nouveau-né innocent», a fustigé Klaus Schwertner, le responsable de Caritas. Il a dénoncé «le franchissement d’une ligne rouge». L’association a lancé une campagne de soutien pour l’enfant et ses parents.

La page Facebook avait recueilli plus de 20 000 messages de soutien et de sympathie, avant d’être finalement supprimée par le réseau social. Le responsable de l’ONG estime que cette désactivation est le résultat de nombreux signalements. «Cher Mark Zuckerberg, que se passe-t-il ? Je n’arrive pas à y croire : mon message pour un #flowerrain pour Asel le bébé du Nouvel an et ses parents a disparu cette nuit ! Ne laissez pas faire ! Nous voulons montrer que l’amour est supérieur à la haine, dans la vraie vie comme sur Facebook», a-t-il écrit.

Le président autrichien Alexander Van der Bellen, écologiste libéral, s’est lui aussi fendu d’un commentaire, adressant ses félicitations à Asel, née à 00h47 le 1e janvier. «Bienvenue, chère Asel !», a-t-il écrit sur Facebook, avant de rappeler aux auteurs de ces commentaires racistes que «tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit».