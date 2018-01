Aweed 420 : Simple, basique [Edito]

D’après l’ONU, le cannabis est la substance illégale la plus consommée à travers le monde. Rien qu’en Europe, 62 millions de personnes (plus de 20 % de l’ensemble de la population adulte) ont déjà consommé du cannabis.

C’est seulement au XXe siècle que le cannabis a été mis hors la loi dans la majorité des pays du monde. Le Marihuana Tax Act de 1937 aux Etats-Unis a été un précurseur ayant abouti à la convention unique sur les stupéfiants de 1961, proscrivant le cannabis dans tous les pays signataires.

En France, ce sont les drogues légales qui tuent le plus, selon les chiffres de l’Insee sur les morts liées à l’alcool et au tabac, et ceux de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Le tabac est responsable de 78 000 décès chaque année, l’alcool 49 000, et le cannabis... seulement 6.

La France est le pays champion d’Europe de la consommation de cannabis. Il y a une plus forte proportion de consommateurs qu’aux Pays-Bas ou en Espagne, deux pays ayant pourtant dépénalisé la consommation de cannabis.

La Californie (environ 39,2 millions d’habitants) est le 10e Etat américain - mais surtout le plus important en nombre -, ayant légalisé le cannabis depuis le 1e janvier 2018. Le Canada (36,3 millions d’habitants) s’apprête à le faire en juillet 2018. Cette année constituera donc un changement d’échelle considérable après la première légalisation en 2013 par l’Uruguay (3,4 millions d’habitants).

Le cannabis est utilisé à des fins thérapeutiques : pour l’asthme comme bronchodilatateur, pour la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques en tant qu’antispasmodique, ou pour le glaucome en tant que vasodilatateur. Une trentaine de pays l’ont légalisé complètement ou partiellement pour ces raisons-là.

Souvent une étape intermédiaire avant la légalisation, la dépénalisation partielle ou totale de la possession de quantités limitées de cannabis a séduit une trentaine de pays. Elle vise à ne plus criminaliser l’usage du cannabis à des fins récréatives, préférant une tolérance ou une simple contravention.

Au Maroc, le cannabis est illégal depuis l’indépendance (1956) et confirmé dans la loi d’interdiction totale sur les drogues en 1974. Mais le Maroc reste le plus gros producteur mondial, avec 38 000 tonnes issues des 47 000 hectares cultivés principalement dans le Rif. Ainsi, plus de 700 000 personnes vivent de la culture du haschisch au Maroc.

Pourtant, le Maroc est en train d’assister en spectateur à l’évolution rapide des législations de plusieurs grands pays vers une dépénalisation/légalisation du cannabis structurant ainsi leur marché et une nouvelle industrie (produits pharmaceutiques, produits dérivés, accessoires...).

La ville d’Amsterdam ou l’Etat du Colorado sont connus pour le tourisme canabinoïde. L’industrie pharmaceutique espagnole a développé des médicaments à base de THC (principe actif du cannabis). La petite ville de San Rafael (Californie) est devenue célèbre pour sa fête 420 (20 avril), symbole de la contre-culture, une sorte de moussem pour la weed.

Le Maroc a suivi le mouvement de prohibition lancé par les Etats-Unis et les pays européens au milieu du XXe siècle. Dans les prochaines années d’autres pays suivront les Etats-Unis et développeront leur filière. Pour préserver le gagne-pain des fellahs du Rif, développer une industrie et créer de l’emploi, le Maroc ne peut se permettre l’attentisme.

Alors au pays des moussem, pourquoi ne pas fêter le 20 avril ? Chiche ? Aweed 420...