Plus de 200 migrants subsahariens franchissent la frontière entre le Maroc et Melilla. Ph. Libertad Digital

Plus de 200 migrants africains ont franchi, samedi, la double barrière frontalière qui sépare le Maroc de l’enclave espagnole de Melilla, ont indiqué les autorités espagnoles, précisant que plusieurs d'entre eux et un policier ont été blessés, d'après l'AFP.

Au total, 209 personnes originaires d'Afrique subsaharienne ont forcé l'entrée sur le territoire espagnol en escaladant la clôture pendant la nuit, a fait savoir la Délégation du gouvernement à Melilla dans un communiqué.

Un policier a été blessé après avoir été «agressé par un migrant avec l'un des crochets qu'ils utilisent pour grimper sur la clôture qui, par leurs pointes aiguisées, peuvent devenir des armes mortelles», ajoute la Délégation.

Pour escalader la double clôture de six mètres de haut, couronnée de barbelés et munie d'un treillis métallique empêchant l'escalade, les migrants utilisent généralement des crochets et des chaussures à clous, précise l'AFP.

De plus, quatre migrants ont été hospitalisés pour des blessures superficielles.

Des images prises avec des téléphones portables et diffusées par plusieurs médias espagnols ont montré un groupe de migrants courant dans les rues de Melilla. Ils ont ensuite été transférés dans un centre d'accueil pour migrants.

Le nombre de migrants qui ont tenté d'entrer en Europe via l'Espagne a grimpé en 2017 : 22 900 sont arrivés dans le pays, selon les données de l'agence européenne Frontex. Soit plus du double qu'en 2016.